Traffico Roma del 23-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA
E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI
TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA CASILINA. RIMANIAMO SUL RACCORDO
ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, DELLO
SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA
IL 25 APRILE .
BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL
RACCORDO ANULARE . PER UN INCIDNTE SI VIAGGIA A RILENTO IN VIALE IRPINIA
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA
VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma