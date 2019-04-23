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Traffico Roma del 23-04-2019 ore 19:30

di - 23 Aprile 2019 - 19:30

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VIABILITÀ ROMA  MARTEDI’ 23 APRILE  2019 ORE 19:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE  CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA
E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI
   PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA  CHIUSURA , LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN
DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA   TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL
RACCORDO ANULARE .  
PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI
TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA  IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
INFINE  IN TANGENZIALE RICORDIAMO  LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII  , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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