Traffico Roma del 23-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 19:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA
E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI
PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN
DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL
RACCORDO ANULARE .
PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI
TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
INFINE IN TANGENZIALE RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma