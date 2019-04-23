Traffico Roma del 23-04-2019 ore 20:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 19:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TERMINATE LE CODE TRA
LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
. RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN
DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI
TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
INFINE IN TANGENZIALE RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma