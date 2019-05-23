Traffico Roma del 23-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE
CONSOLARI.
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
SULLA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA NICOLA LOMBARDI, E SULL’AURELIA
ANTICA DALLA VIA AURELIA SINO A VIA DI BRAVETTA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; PROPRIO SULLA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULL’APPIA DA CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE,
SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE; TRAFFICATA ANCHE LA PONTINA DA CASTEL
ROMANO A CASTEL DI DECIMA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma