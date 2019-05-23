Traffico Roma del 23-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE
CONSOLARI.
AL DELLA VITTORIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE ANGELICO
IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE
ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ALL’OSTIENSE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI
ALL’INTERSEZIONE CON LARGO MAESTRI DEL LAVORO.
LAVORI URGENTI COMPORTANO LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PONTE PALATINO DA
TRASTEVERE VERSO IL COLOSSEO.
SEMPRE IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO PER UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA
SISTINA A PARTIRE DA PIAZZA BARBERINI SINO A VIA FRANCESCO CRISPI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; PROPRIO SULLA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA CENTRALE DEL
LATTE, POI TRA L’AURELIA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma