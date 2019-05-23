Traffico Roma del 23-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ.
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE ANGELICO IN
PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, POI SU
VIA DEL FORTE BRASCHI IN PROSSIMITÀ DI VIA MATTIA BATTISTINI.
ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’INTERSEZIONE
CON LARGO MAESTRI DEL LAVORO: DI CONSEGUENZA CI SONO LUNGHE CODE SULLA VIA
DEL MARE E SULL’OSTIENSE A PARTIRE DAL GRA.
LAVORI URGENTI COMPORTANO LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PONTE PALATINO DA
TRASTEVERE VERSO IL COLOSSEO: INEVITABILI INCOLONNAMENTI SUL LUNGOTEVERE A
PARTIRE DAL GIANICOLO SINO A PORTA PORTESE.
SEMPRE IN CENTRO TRAFFICO RALLENTATO PER UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA
SISTINA A PARTIRE DA PIAZZA BARBERINI SINO A VIA FRANCESCO CRISPI:
CIRCOLAZIONE PENALIZZATA, QUINDI, SULLA STESSA VIA CRISPI E IN VIA DI PORTA
PINCIANA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO PROPRIO SULLA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, E ASEGUIRE CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E PONTINA.
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA TIBURTINA, POI TRA VIA
DI CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL
MARE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma