Traffico Roma del 23-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CODE PER INCIDENTE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, CON
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIA CAMILLO SERAFINI E IN VIA DELLA
CONSOLATA.
ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIA DEL FORTE BRASCHI IN PROSSIMITÀ DI VIA
MATTIA BATTISTINI.
AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI VALTELLINA FRA VIA
DUCHESSA DI GALLIERA E VIA LUIGI RONZONI IN DIREZIONE DI VIA BERNARDINO
RAMAZZINI.
ALTRO INCIDENTE AL TUSCOLANO, IN VIA DI PORTA FURBA IN PROSSIMITÀ DI VIA
DEL MANDRIONE: INEVITABILI I RALLENTAMNTI IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA.
IN CENTRO PER UN VEICOLO IN FIAMME SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA
SISTINA, FRA VIA FRANCESCO CRISPI E PIAZZA DELLA TRINITÀ DEI MONTI:
CIRCOLAZIONE PENALIZZATA, QUINDI, SULLA STESSA VIA CRISPI E IN VIA DI PORTA
PINCIANA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA GRA SINO AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, POI ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E PONTINA.
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, E TRA LA
PISANA E LA VIA DEL MARE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma