Traffico Roma del 23-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
CODE PER INCIDENTE AL TUSCOLANO, IN VIA DI PORTA FURBA IN PROSSIMITÀ DI VIA
DEL MANDRIONE: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA.
ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SULLA VIA DEL MARE FRA IL CAVALCAVIA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA E VIALE GUGLIELMO MARCONI, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
IN CENTRO IN SEGUITO AD UN VEICOLO CHE HA PRESO FUOCO, SI È RESA NECESSARIA
LA CHIUSURA DI VIA SISTINA, FRA VIA FRANCESCO CRISPI E PIAZZA DELLA TRINITÀ
DEI MONTI: CIRCOLAZIONE PENALIZZATA, QUINDI, SULLA STESSA VIA CRISPI E IN
VIA DI PORTA PINCIANA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA GRA SINO AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI SINO
ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, POI ALTRE CODE TRA LAURENTINA E PONTINA. IN ESTERNA
RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, E TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma