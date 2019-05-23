Traffico Roma del 23-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SULLA VIA SALARIA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTÀ.
CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO FRA VIA SALARIA E VIALE DI TOR
DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO FRA VIA VAL DI SOLE
E VIA MISURINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA RUSTICA ALTEZZA VIA
NICANDRO, E SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA.
AL CIRCO MASSIMO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEI CERCHI A CAUSA DI UNA
MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DIFFICOLTÀ
DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E IN VIA DEL CIRCO
MASSIMO.
IN ZONA MONTI TIBURTINI, ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA FILIPPO MEDA: FINO
ALLE 13:00 POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ ANCHE IN VIA DEI
DURANTINI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma