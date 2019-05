Traffico Roma del 23-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20

SULLA VIA SALARIA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTÀ.

CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO FRA VIA SALARIA E VIALE DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO FRA VIA VAL DI SOLE

E VIA MISURINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA RUSTICA ALTEZZA VIA

NICANDRO, E SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA.

AL CIRCO MASSIMO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEI CERCHI A CAUSA DI UNA

MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DIFFICOLTÀ

DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E IN VIA DEL CIRCO

MASSIMO.

IN ZONA MONTI TIBURTINI, ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA FILIPPO MEDA: FINO

ALLE 13:00 POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ ANCHE IN VIA DEI

DURANTINI.

