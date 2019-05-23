Traffico Roma del 23-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONPOMERIGGIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA CODE PER INCIDENTE TRA VIA
FILIPPO FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.
TANGENZIALE IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO A24 ROMA
L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SULLA VIA SALARIA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
ALTRO INCIDENTE SU VIA BOCCEA INCROCIO VIA DON CARLO GNOCCHI CAUSA CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TRIGORIA INCROCIO CON VIA ITALO
TORSIELLO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
AL CIRCO MASSIMO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEI CERCHI A CAUSA DI UNA
MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DIFFICOLTÀ
DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E IN VIA DEL CIRCO
MASSIMO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma