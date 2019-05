Traffico Roma del 23-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONPOMERIGGIO

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA CODE PER INCIDENTE TRA VIA

FILIPPO FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.

TANGENZIALE IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO A24 ROMA

L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.

SULLA VIA SALARIA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

ALTRO INCIDENTE SU VIA BOCCEA INCROCIO VIA DON CARLO GNOCCHI CAUSA CODE IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TRIGORIA INCROCIO CON VIA ITALO

TORSIELLO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

AL CIRCO MASSIMO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEI CERCHI A CAUSA DI UNA

MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DIFFICOLTÀ

DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E IN VIA DEL CIRCO

MASSIMO.

ADOLFO RICCI

