Traffico Roma del 23-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA
ALL’USCITA TIBURTINA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA, IN
DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO ALL’ALTEZZA DI VIA
CARROCETO CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO. ALTRO INCIDENTE IN VIA AUGUSTO
DULCERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEONARDO BUFALINI, CI TROVIAMO UIN QUESTO
CASO A TORPIGNATTARA.
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA IN DIREZIONE DI PIAZZALE NUMA POMPILIO.
A SUD DI ROMA, SULLA PONTINA, CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO TRIGORIA A
POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma