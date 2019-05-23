Traffico Roma del 23-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CI SONO DISAGI SULLA CASSIA, DOVE PER LAVORI E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI
CARREGGIATA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI
CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA
ALL’USCITA TIBURTINA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA IN DIREZIONE DI PIAZZALE NUMA POMPILIO.
CODE A TRATTI SULLA LAURENTINA E SULLA VIA ARDEATINA IN ENTRAMBI I CASI A
PARTIRE DA VIA DI VIGNA MURATA SINO AL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma