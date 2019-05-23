Traffico Roma del 23-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO REGOLARE SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI, E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI
CARREGGIATA, SI ERANO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI
CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO.
SUL RACCORDO ANULARE – DOVE IL TRAFFICO È INDICATO MOLTO INTENSO –
INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E
ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA TIBURTINA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO
FRANCIA A SAXA RUBRA E DA VILLA ADA SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
QUALCHE PROBLEMA IN VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO, CI TROVIAMO NELLE
VICINANZE DEL POLICLINICO UMBERTO I
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA IN DIREZIONE DI PIAZZALE NUMA POMPILIO.
CODE SUL TRATTO INIZIALE DELLA ROMA FIUMICINO DALL’EUR SINO A VIA ISACCO
NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO. IN VIA DELLA MAGLIANA, PROPRIO SOTTO
L’OMONIMO VIADOTTO, LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE.
CI SONO INFINE CODE A TRATTI SULLA LAURENTINA E SULLA VIA ARDEATINA IN
ENTRAMBI I CASI A PARTIRE DA VIA DI VIGNA MURATA SINO AL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma