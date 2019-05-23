Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI
TOR CERVARA.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO
FRANCIA A SAXA RUBRA E DA VILLA ADA SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA IN DIREZIONE DI PIAZZALE NUMA POMPILIO.
CODE SUL TRATTO INIZIALE DELLA ROMA FIUMICINO DALL’EUR SINO A VIA ISACCO
NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
CODE A TRATTI SULLA LAURENTINA E SULLA VIA ARDEATINA IN ENTRAMBI I CASI A
PARTIRE DA VIA DI VIGNA MURATA SINO AL RACCORDO ANULARE.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma