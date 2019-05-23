Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE IN CARREGGIATA
INTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA.
SEMPRE SUL RACCORDO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI SINO AL
RACCORDO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO
FRANCIA A SAXA RUBRA E DA VILLA ADA SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI BOCCEA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO GALEOTTI. CODE IN VIA ANASTASIO II, IN VIA
BALDO DEGLI UBALDI E LUNGO VIA AURELIA ANTICA.
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA IN DIREZIONE DI PIAZZALE NUMA POMPILIO.
CODE SUL TRATTO INIZIALE DELLA ROMA FIUMICINO DALL’EUR SINO A VIA ISACCO
NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO. CODE ANCHE DA VIA DELLA MAGLIANA ALL’EUR.
CI SONO INFINE CODE IN VIA APPIA, LUNGO VIA DI TOR CARBONE IN VIA APPIA
PIGNATELLI E POI SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA DAL LAGHETTO DELL’EUR AL
RACCORDO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma