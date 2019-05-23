Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA;
NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A
TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI SINO AL
RACCORDO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO
FRANCIA A SAXA RUBRA E DA VILLA ADA SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE
SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI BOCCEA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO GALEOTTI. RESTANO CODE PER TRAFFICO MOLTO
INTENSO ALL’AURELIO IN VIA ANASTASIO II
NEL QUADRANTE SUD CODE IN VIA ERODE ATTICO, LUNGO L’APPIA PIGNATELLI, IN
VIA ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA COLOMBO E
SULLA PONTINA A PARTIRE DAL LAGHETTO DELL’EUR, NATURALMENTE IN USCITA DA
ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma