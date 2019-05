Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA

NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA;

NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A

TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO

ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI SINO AL

RACCORDO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN

QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E

SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO

FRANCIA A SAXA RUBRA E DA VILLA ADA SINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE

SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.

TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI BOCCEA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO GALEOTTI. RESTANO CODE PER TRAFFICO MOLTO

INTENSO ALL’AURELIO IN VIA ANASTASIO II

NEL QUADRANTE SUD CODE IN VIA ERODE ATTICO, LUNGO L’APPIA PIGNATELLI, IN

VIA ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA COLOMBO E

SULLA PONTINA A PARTIRE DAL LAGHETTO DELL’EUR, NATURALMENTE IN USCITA DA

ROMA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma