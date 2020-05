Traffico Roma del 23-05-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane molto traffico registrato al momento sulle strade di Roma nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare né sulle consolari proseguono i lavori in tangenziale sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra la Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni da ieri sera a Chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a Prenestina tra piazzale Prenestino piazzale labicano in direzione del centro deviazioni locali attenzione alla segnaletica sulla metro B Per consentire dei lavori o partire dalle ore 21 chiusura tratta Castro Pretorio Laurentina concorsi di autobus sostitutive stessa situazione sulla linea C con termini del servizio alle ore 21 per la tratta San Giovanni in Malatesta anche in questo casodisposte corse con autobus ancora a proposito della metro C lavori stanno interessando la stazione Due Leoni Fontana Candida che resta chiusa per cui treni di transitano senza fermare stazione alternative quelle della Borghesiana di Grotte celoni restiamo a distanza dal 18 maggio accesso regolato alle spiagge del Litorale romano possibile nuotare fare passeggiate pesca sportiva amatoriale nel rispetto della distanza di sicurezza ma non sarà ancora possibile accamparsi o prendere il sole proibita ogni forma di assembramento sanzioni da 25 fino a €500 per chi non rispetta le regole

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma