Traffico Roma del 23-05-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla tangenziale rallentamenti e code per lavori tra la Salaria viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico breve rallentamenti anche indirizzo San Giovanni da viale di Tor di Quinto a via dei Campi Sportivi nella zona di Castel Fusano incidente su Viale del circuito all’intersezione con via Cristoforo Colombo rallentamenti sulla stessa Colombo In entrambe le direzioni di marcia sulla metro B per lavori di interscambio con la linea C servizio sospeso dalle 21 per la tratta Castro Pretorio Laurentina disposte corse di autobus sostitutivi servizio regolare invece tra Castro Pretorio Rebibbia tra Castro Pretorio Ionio analoga situazione per la linea C dalle 21 servizio sospeso per la tratta San Giovanni malateanche in questo caso disposto e corse con autobus a proposito della metro C la stazione Due Leoni Fontana Candida è totalmente chiusa per lavori lui sarà fino alle 19 per cui vi transitano senza fermare stazione alternative a quelle della Borghesiana o di Grotte celoni anche questa sera per lavori alla cavalcavia di via Mario bianco ad Ostia la circolazione della ferrovia dalle 21 al termine del servizio Sara interrotta nella tratta Acilia Colombo nella tratta piramide Acilia la circolazione resterà comunque regolare In alternativa nella tratta interrotta potranno essere utilizzate le linee di bus 04060 64070 restiamo a distanza dal 18 maggio accesso regolato alle spiagge del Litorale romano possibile nuotare fare passeggiate praticare pesca sportiva amatoriale nel rispetto della distanza di sicurezza ma non sarà ancora possibile accamparsi o prendere il sole proibito ogni forma di assemblea sanzioni da 25 fino a €500 per chi non rispetta le regole

