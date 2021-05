Traffico Roma del 23-05-2021 ore 11:30

Luceverde Roma da Simone cercherà ben trovati a questo aggiornamento avvenuto un incidente sulla via Appia Nuova altezza di via delle Capannelle incidente non recente in via di risoluzione ma non si esclude rallentamenti transito al momento a senso unico alternato prestare attenzione poi incidenti in via del Casale di San Basilio è in via braccianense vicino alla stazione dell’olgiata iniziate le chiusure le limitazioni per il traffico in via e strade della città soprattutto in quelle del centro a causa dell’ iniziativa via libera il percorso di via e strade aperte a pedoni e ciclisti nelle giornate della domenica coinvolte via XX Settembre via Veneto per strada è vicino a San Lorenzo Viale Manzoni e via Cola di Rienzo chiusura al traffico per auto e moto e possibili limitazioni per il folto pubblico con deviazioni e cambi di percorso e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura dell’ass la polizia locale di Roma Capitale

