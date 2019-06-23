Traffico Roma del 23-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 07:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
ALL’ESQUILINO DALLE 11.30 ALLE 12.15 AVRA’ LUOGO UNA PROCESSIONE CON
PARTENZA E ARRIVO ALLA CHIESA DI SANT’EUSEBIO ALL’ESQUILINO.
A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA, FINO ALLE ORE 21.00 VIA DEI
CASTANI TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE E VIA DEI GLICINI
OGGI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’ ATTIVA
PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI IN VIA GIOLITTI, IN
ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL BUS 105.
INOLTRE, SEMPRE OGGI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –
ANAGNINA PER LAVORI. ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma