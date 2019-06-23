Traffico Roma del 23-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 08:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, .
SUL RACCORDO ANULARE SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA
A CINECITTA’ , CHIUSO VIALE TITO LABIENO, PER UN GROSSO RAMO SULLA SEDE
STRADALE IN PROSSIMITA’ DI VIA CAIO CANULETO IN DIREZIONE DI PIAZZA DI
CINECITTA’
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA
CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO ALLE 11.30 . IL TUTTO DOVREBBE
CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15
A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE, VIA DEI CASTANI
RIMARRA’ CHIUSA, FINO ALLE ORE 21.00 TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE E
VIA DEI GLICINI
OGGI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’ ATTIVA
PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI IN VIA GIOLITTI, IN
ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL BUS 105.
INOLTRE, SEMPRE OGGI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –
ANAGNINA PER LAVORI. PREVISTI COMUNQUE BUS SOSTITUTIVI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma