Traffico Roma del 23-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL
DI GUIDO IN USCITA DA ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MARE.
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E L’USCITA PER CIAMPINO PROSEGUENDO
CI SONO CODE TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA
INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI
SPINACETO VERSO POMEZIA,
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA
CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO ALLE 11.30 . IL TUTTO DOVREBBE
CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15
NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO
SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.
CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma