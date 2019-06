Traffico Roma del 23-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 09:20

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL

DI GUIDO IN USCITA DA ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MARE.

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E L’USCITA PER CIAMPINO PROSEGUENDO

CI SONO CODE TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI

SPINACETO VERSO POMEZIA,

PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI

A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00

ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA

CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO ALLE 11.30 . IL TUTTO DOVREBBE

CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15

NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO

SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.

CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.

