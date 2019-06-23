Traffico Roma del 23-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 10:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL
DI GUIDO IN USCITA DA ROMA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PARALLELA VIA DEL
MARE CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE MARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE TOMMASO EDISON IN PROSSIMITA’ DI
VIALE GUGLIELMO MARCONI.
SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LA
VIA ARDEATINA E LA VIA PONTINA
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI
SPINACETO VERSO POMEZIA,
ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA
CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO ALLE 11.30 . IL TUTTO DOVREBBE
CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15
OGGI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’ ATTIVA
PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI, IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL BUS 105.
INOLTRE, SEMPRE OGGI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –
ANAGNINA PER LAVORI. PREVISTI COMUNQUE BUS SOSTITUTIVI.
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MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma