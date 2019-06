Traffico Roma del 23-06-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 10:20

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL

DI GUIDO IN USCITA DA ROMA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PARALLELA VIA DEL

MARE CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE MARE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE TOMMASO EDISON IN PROSSIMITA’ DI

VIALE GUGLIELMO MARCONI.

SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LA

VIA ARDEATINA E LA VIA PONTINA

UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI

SPINACETO VERSO POMEZIA,

ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA

CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO ALLE 11.30 . IL TUTTO DOVREBBE

CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15

OGGI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’ ATTIVA

PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI, IN

ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL BUS 105.

INOLTRE, SEMPRE OGGI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –

ANAGNINA PER LAVORI. PREVISTI COMUNQUE BUS SOSTITUTIVI.

MASSIMILIANO MARAZZI

