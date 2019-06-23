Traffico Roma del 23-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CE’ MOLTO TRAFFICO IN DIREZIONE DEI LITORALI LAZIALI
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI GUIDO E
TORRMPIETRA IN DIREZIONE MARE.
RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PARALLELA VIA DEL
MARE VERSO OSTIA
E AD OSTIA SUL LITORALE RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO IN FILA SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA,
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
ALL’ESQUILINO QUESTA MATTINA PROCESSIONE, CON PARTENZA E ARRIVO ALLA
CHIESA DI SANT’EUSEBIO . L’APPUNTAMENTO TRA BREVE ALLE 11.30 . IL TUTTO
DOVREBBE CONCLUDERSI INTORNO ALLE 12.15
NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO
SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.
CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.
PER SAPERE DI PIU’ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE O PER SEGNALARE DIFFICOLTA’
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma