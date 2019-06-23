Traffico Roma del 23-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 12:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DOMENICO TARDINI ALL’ALTEZZA DI
LARGO BOCCEA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN PIAZZA MONTE GENNARO NEI
PRESSI DI VIA COL DI REZIA.
ALL’OSTIENSE PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DELLA VILLA DI LUCINA IN
PROSSIMITA’ DI VIA COSTANTINO.
RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PARALLELA VIA DEL
MARE VERSO OSTIA
E AD OSTIA SUL LITORALE RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE, VIA DEI CASTANI
RIMARRA’ CHIUSA, FINO ALLE ORE 21.00 TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE E
VIA DEI GLICINI
NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO
SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.
CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE C’È ROCK IN ROMA. SUL FRONTE DELLA
VIABILITÀ, SARANNO POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL
POMERIGGIO TRA VIA APPIA, VIA DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE E VIA DELLE
CAPANNELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma