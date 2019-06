Traffico Roma del 23-06-2019 ore 13:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

AL’OSTIENSE RIAPERTA VIA DELLA VILLA DI LUCINA RISOLTO L’INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA COSTANTINO.

SULLA LITORANEA OSTIA ANZIO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CASTEL

PORZIANO NELLE DUE DIREZIONI.

A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE VIA DEI CASTANI E’

CHIUSA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA SAN FELICE DA CANTALICE E VIA DEI

GLICINI. DEVIATA LA LINEA BUS 548.

OGGI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’ ATTIVA

PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI, IN

ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 O IL BUS 105.

INOLTRE, LA METRO A E’ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER

LAVORI.

PREVISTI BUS SOSTITUTIVI.

