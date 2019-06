Traffico Roma del 23-06-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 14.20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUEST’ULTIMA ORA SUL RACCORDO E SULLE CONSOLARI

.

DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA LITORANEA OSTIA ANZIO CHE RALLENTA

IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL PRIMO CANCELLO NELLE DUE DIREZIONI.

PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI

A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00

A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE, VIA DEI CASTANI

RIMARRA’ CHIUSA, FINO ALLE ORE 21.00 TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE E

VIA DEI GLICINI

NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO

SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.

CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.

ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE C’È ROCK IN ROMA. SUL FRONTE DELLA

VIABILITÀ, SARANNO POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE D AL

POMERIGGIO TRA VIA APPIA, VIA DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE E VIA DELLE

CAPANNELLE.

RICORDIAMO INFINE CHE LA METRO A E’ SOSPESA PER LAVORI ,NELLA TRATTA

SUBAUGUSTA – ANAGNINA. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma