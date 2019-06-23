Traffico Roma del 23-06-2019 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 GIUGNO 2019 ORE 14.20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUEST’ULTIMA ORA SUL RACCORDO E SULLE CONSOLARI
.
DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA LITORANEA OSTIA ANZIO CHE RALLENTA
IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL PRIMO CANCELLO NELLE DUE DIREZIONI.
PER UNA MOSTRA MERCATO CHIUSA VIA UGO OJETTI DA PIAZZA PIER CARLO TALENTI
A PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI FINO ALLE ORE 23.00
A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE, VIA DEI CASTANI
RIMARRA’ CHIUSA, FINO ALLE ORE 21.00 TRA PIAZZA S. FELICE DA CANTALICE E
VIA DEI GLICINI
NEL POMERIGGIO, DALLE 18, IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI, PAPA FRANCESCO
SARÀ A CASAL BERTONE, NELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA CONSOLATRICE.
CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 409, 541 E 545.
ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE C’È ROCK IN ROMA. SUL FRONTE DELLA
VIABILITÀ, SARANNO POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE D AL
POMERIGGIO TRA VIA APPIA, VIA DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE E VIA DELLE
CAPANNELLE.
RICORDIAMO INFINE CHE LA METRO A E’ SOSPESA PER LAVORI ,NELLA TRATTA
SUBAUGUSTA – ANAGNINA. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma