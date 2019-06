Traffico Roma del 23-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 15:20

DOPO IL FORTE TRAFFICO IN FUGA DALLA CITTÀ VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI, NON

CI SONO DISAGI SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE.

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SULLA LITORANEA, DOVE LA CIRCOLAZIONE È

RALLENTATA TRA OSTIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ANCORA NEL LITORALE ROMANO, E PIÙ PRECISAMENTE A OSTIA LIDO, PRUDENZA PER I

POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA MAR ROSSO VICINO VIA

MAR ARABICO.

SULLA TANGENZIALE EST, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE PER

L’ASFALTO. PRUDENZA PER IL DIVETO DI TRANSITO DALLE 22:00 ALE 6:00 DA VIA

DEI CAMPI SPORTIVI A VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI.

