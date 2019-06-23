Traffico Roma del 23-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 16:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA.
SU LUNGOTEVERE DEI TEBALDI, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI
PONTE MAZZINI. RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE IN ZONA
MONTESPACCATO SU VIA NAZARETH ALTEZZA VIA LEONARDO BUONAFEDE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A CASTEL
DI DECIMA VERSO ROMA E SULLA LITORANEA TRA OSTIA E TORVAJANICA.
NELLA MASSIMINA, IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA CORPUS
DOMINI, CHIUSA FINO ALLE 23:00 VIA GUSEPPE VANNI, NEL TRATTO COMPRESO TRA
VIA PIER ANDREA FONTEBASSO E L’INTERSEZIONE CON VIA ALESSANDRO SANTIN.
STASERA TORNA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA
SUA UNDICESIMA EDIZIONE.
ALLE 19:30 È FISSATA L’APERTURA PER IL PUBBLICO DELL’IPPODROMO CAPANELLE E
DALLA MEZZANOTTE, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VARIAZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI CALABRIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma