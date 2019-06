Traffico Roma del 23-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 17:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA.

NEL LITORALE ROMANO, E PIÙ PRECISAMENTE A OSTIA LIDO, PRUDENZA PER I

POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA VALLADOLID.

POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA IN VIA DELLA CAPANNELLE ALTEZZA VIA

DEL CALICE.

COMINCIA A INTENSIFICARSI IL TRAFFICO DI RIENTRO VERSO LA CITTA:

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA DA SANTA MARINELLA A

TORRIMPIETRA , SULLA SS1 AURELIA DA PALIDORO FINO AL RACCORDO ANULARE,

SULLA SS148 PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, SEMPRE

VERSO ROMA.

PIù TRAFFICO ANCHE SULLA LITORENEA TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

A CENTOCELLE RICORDIAMO CHIUSA VIA DEI CASTANI, TRA PIAZZA SAN FELICE DA

CANTALICE E VIA DEI GLICINI PER UNA MANIFESTAZIONE. DEVIATA ANCHE LA LINEA

548.

LA RIAPERTURA è PREVISTA ALLE 21:00.

