Traffico Roma del 23-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA.
NEL LITORALE ROMANO, E PIÙ PRECISAMENTE A OSTIA LIDO, PRUDENZA PER I
POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA VALLADOLID.
POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA IN VIA DELLA CAPANNELLE ALTEZZA VIA
DEL CALICE.
COMINCIA A INTENSIFICARSI IL TRAFFICO DI RIENTRO VERSO LA CITTA:
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA DA SANTA MARINELLA A
TORRIMPIETRA , SULLA SS1 AURELIA DA PALIDORO FINO AL RACCORDO ANULARE,
SULLA SS148 PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, SEMPRE
VERSO ROMA.
PIù TRAFFICO ANCHE SULLA LITORENEA TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
A CENTOCELLE RICORDIAMO CHIUSA VIA DEI CASTANI, TRA PIAZZA SAN FELICE DA
CANTALICE E VIA DEI GLICINI PER UNA MANIFESTAZIONE. DEVIATA ANCHE LA LINEA
548.
LA RIAPERTURA è PREVISTA ALLE 21:00.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma