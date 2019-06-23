Traffico Roma del 23-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA
COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA.
SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI DA
CIVITAVECCHIA SUD A TORRIMPIETRA VERSO ROMA.
DISAGI PER IL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PONTE
GALERIA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.
UN INCIDENTE SULLA SS148 PONTINA, VICINO CASTEL DI DECIMA, RALLENTA
ULTERIORMENTE IL TRAFFICO VERSO IL CENTRO CITTÀ CON DISAGI GIÀ A PARTIRE DA
POMEZIA. DIFFICOLTÀ PER LO STESSO MOTIVO ANCHE PER CHI SI TROVA SU VIA
PRATICA DI MARE, VICINO VIA CASTEL DI GUIDO.
ANCORA INCIDENTI, IN CITTÀ: A CASAL DE PAZZI PRUDENZA PER I POSSIBILI
RALLENTAMENTI IN VIA FURIO CICOGNA E A OSTIA LIDO, IN VIA STEFANO
CARBONELLI.
SI RIENTRA A ROMA DALLE LOCALITÀ BALNEARI: CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS1
AURELIA DA PALIDORO FINO AL RACCORDO ANULARE, SULLA LITORANEA TRA OSTIA E
ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA CASTEL
FUSANO FINO A VIA DI MALAFEDE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma