Traffico Roma del 23-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 18:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA

COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA.

SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI DA

CIVITAVECCHIA SUD A TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

DISAGI PER IL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PONTE

GALERIA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.

UN INCIDENTE SULLA SS148 PONTINA, VICINO CASTEL DI DECIMA, RALLENTA

ULTERIORMENTE IL TRAFFICO VERSO IL CENTRO CITTÀ CON DISAGI GIÀ A PARTIRE DA

POMEZIA. DIFFICOLTÀ PER LO STESSO MOTIVO ANCHE PER CHI SI TROVA SU VIA

PRATICA DI MARE, VICINO VIA CASTEL DI GUIDO.

ANCORA INCIDENTI, IN CITTÀ: A CASAL DE PAZZI PRUDENZA PER I POSSIBILI

RALLENTAMENTI IN VIA FURIO CICOGNA E A OSTIA LIDO, IN VIA STEFANO

CARBONELLI.

SI RIENTRA A ROMA DALLE LOCALITÀ BALNEARI: CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS1

AURELIA DA PALIDORO FINO AL RACCORDO ANULARE, SULLA LITORANEA TRA OSTIA E

ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA CASTEL

FUSANO FINO A VIA DI MALAFEDE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma