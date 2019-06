Traffico Roma del 23-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 19:20 SS

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA TRA LO SVINCOLO

DELLA PONTINA E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA..

UN ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO INCOLONNAMENTI

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA

MAGLIANA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ UN TERZO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO

TOGLIATTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTO PUBLICIO,

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI DIREZIONE ROMA.

SULLA SS1 AURELIA RALLENTAMENTI DA PALIDORO FINO AL RACCORDO ANULARE,

SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E IN VIA

CRISTOFORO COLOMBO, DA CASTEL FUSANO FINO A VIA DI MALAFEDE.

ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA IL TRAFFICO E’ INTENSO CI SONO

RALLENTAMENTI DA MONTE D’ORO FINO A CASTEL PORZIANO DIREZIONE ROMA.

DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

