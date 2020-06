Traffico Roma del 23-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sul tratto urbano dell’a24 per un incidente si procede in coda tra le uscite Tor Cervara e Togliatti verso la tangenziale sulla tangenziale est disagi all’altezza della via Salaria Code in direzione Tor di Quinto Stadio Olimpico traffico intenso sul Raccordo Anulare abbiamo codine le due carreggiate Ines code a tratti tra la Prenestina e la 24 interna incolonnamenti tra le uscite Casilina e Ardeatina con ripercussioni sulla diramazione Sud dell’a1 altro traffico sulla Cassia code tra la storta e via della Giustiniana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma