Traffico Roma del 23-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati a questo appuntamento sulla tangenziale est code per incidente tra Batteria Nomentana nella via Salaria direzione Stadio Olimpico incidente avvenuto dopo l’uscita per la via Salaria inevitabili pertanto le ripercussioni per che si trova sulla Salaria concludi a partire dall’ aeroporto dell’Urbe ripercussioni e disagi di conseguenza anche in via dei Prati Fiscali le altre notizie di traffico Abbiamo disagi sulla via Cassia e sulla via Flaminia entrando a Roma covid all’altezza del raccordo traffico sulla Pontina all’altezza di Viale dell’Oceano Atlantico in direzione dell’EUR e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

