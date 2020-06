Traffico Roma del 23-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma aggiornamento con il traffico da Simone cerchiare a trovarti all’ascolto in via di risoluzione incidente sulla tangenziale est all’altezza della via Salaria direzione Stadio Olimpico in operazioni di polizia della strada traffico che sta diminuendo ora abbiamo code all’altezza di dove è avvenuto l’incidente e Ci sono rallentamenti a partire dall’altezza di via dei Monti Tiburtini che sulla via Salaria arrivando dall’aeroporto dell’Urbe il traffico è in miglioramento Altra notizia che riguarda la Salaria Ci sono rallentamenti all’altezza di Villa Ada direzione Parioli sono invece aumentati disagi sulla via Flaminia per traffico Abbiamo code tra il raccordo anulare Corso Francia sulla via trionfale traffico brevi code nei pressi di via Casal del Marmo traffico in direzione Pineta che ti ricordiamo che per dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma