Traffico Roma del 23-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma vetro Katia Nuovo appuntamento sul Raccordo Anulare disagi a causa di un incidente tra la Cassia Veientana nel uscita Salaria incidente quindi nella carreggiata interna Disagi con incolonnamenti e poi ci sono ripercussioni per chi si trova sulla via Flaminia Provenendo da Saxa Rubra sulla via Nomentana zona Montesacro incidente all’altezza di via Romagnoli possibili ripercussioni sulla viale Jonio rallentamenti per traffico tra viale Adriatico e Piazzale Jonio rallentamenti sulla via Aurelia Antica Qui abbiamo disagi tra il San Carlo e Piazza Irnerio mentre in via Silvestri per un incidente avvenuto all’altezza del Vicolo Silvestri sono possibili ripercussioni per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito luceverde.it per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma