Traffico Roma del 23-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi a Roma Nord su via del Foro Italico rallentamenti per lavori da via dei Campi Sportivi a viale della Moschea verso San Giovanni rallentamenti e code per il traffico sulla Cassia tra il raccordo è via dei Due Ponti In entrambe le direzioni e rallentamenti per incidente su via di Torrevecchia in prossimità di via Carlo Livi incidente anche al Portuense su via Quirino Majorana all’altezza di via fornetto anche in questo caso inevitabili rallentamenti sulla raccordo in carreggiata interna abbiamo code di nuovo per incidente tra Pontina e via del mare mentre sulla via Ardeatina solite cose per lavori tra il raccordo è via di torricola In entrambe le direzioni di marcia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

