Traffico Roma del 23-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma bene trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord soliti rallentamenti per lavori su via del Foro Italico da via dei Campi Sportivi a viale della Moschea verso San Giovanni rallentamenti e code per il traffico intenso invece sulla via Cassia tra il raccordo è via dei Due Ponti In entrambe le direzioni nella zona di Prima Porta attenzione a un incidente e segnalato sulla via Flaminia all’altezza di via della Villa di Livia incidente anche su via di Boccea poco prima del raccordo in uscita dalla città Ci sono code anche in via del quartaccio a San Giovanni rallentamenti per il traffico su via Cilicia 3 a via Cristoforo Colombo in Piazza Galeria traffico rallentato anche sulla via Prenestina tra il raccordo è via di Torrenova in uscita dalla città sulla via Ardeatina solite cose per lavori 3 la raccolta via di torricola In entrambe le direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della C Polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma