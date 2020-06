Traffico Roma del 23-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo in carreggiata interna code per incidente dello svincolo di via della Bufalotta fino al bivio per la 24 la roma-l’aquila-teramo code conseguenti proprio sul percorso Urbano della A24 a partire da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città sulla via Ardeatina code per lavori trailer via di torricola In entrambe le direzioni per quanto riguarda le zone a traffico limitato Dal 19 giugno sono state riattivate le ZTL notturne della centro storico Monti e di Trastevere la notturna della centro come quella di Testaccio e attiva il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte quella di Trastevere come quella di San Lorenzo in vigore dalle 21:30 alle 3 della notte nelledal mercoledì alla sabato libero accesso invece nelle ZTL diurne che resteranno spente fino alla 30 agosto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

