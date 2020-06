Traffico Roma del 23-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord solite cose per lavori su via del Foro Italico da viale di Tor di Quinto viale della Moschea verso San Giovanni proseguendo nella stessa direzione sulla tangenziale coda all’altezza della rampa di ingresso per la A24 e poi tra San Lorenzo e viale Castrense rallentamenti per l’incidente invece su via Cavour in prossimità di via Giovanni Amendola ci troviamo nei pressi della stazione Termini altro incidente sulla Nomentana all’altezza del raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code dalla diramazione Roma nord alla via Prenestina e poi tra Casilina e da Appia in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti dalla Pontina alla Ardeatina e dalla p alla diramazione di Roma Sud sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio sino al bivio per il raccordo quindi in uscita dalla città di nuovo code per lavori sulla via Ardeatina 3 record via di torricola In entrambe le direzioni per quanto riguarda il trasportopubblico chiusa la Stazione Baldo degli Ubaldi della metro a a causa di una temporanea indisponibilità di personale i treni quindi transitano senza fermare utilizzabile in alternativa la stazione Cornelia per il momento è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma