Traffico Roma del 23-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto Iniziamo da Roma nord Ci sono code sulla via Cassia in prossimità di via di Grottarossa sia a partire dal raccordo verso il centro che da via dei Due Ponti Verso il raccordo sulla tangenziale direzione San Giovanni code per incidente dalla via Tiburtina fino a San Lorenzo a proposito della via Tiburtina Attenzione anche P all’incidente segnalata all’altezza di via Camesena ci troviamo a ridosso della stazione ferroviaria anche alla Portuense rallentamenti per incidente su via Santorre di Santarosa in prossimità di via dell’Imbrecciato su percorso Urbano dell’a24 ancora in allenamenti per incidente da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara in uscita dalla città Verso il raccordo sulla via Ardeatina solite cose per lavori 3 record via di torricola In entrambe le direzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico chiusa la Stazione Baldo degli Ubaldi della metro a per una temporanea indisponibilità di personale i treni quindi vi transitano senza fermareutilizzabile in alternativa alla stazione Cornelia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e con questo per oggi è tutto a Daniele guerrisi grazie per l’ascolto Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma