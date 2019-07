Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:00

TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE

PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

DIREZIONE CENTRO

CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E

VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma