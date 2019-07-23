Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE
IN DIREZIONE TANGENZIALE.
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E
MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA.
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA
PRENESTINA ALLAVIA TIBURTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA
LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma