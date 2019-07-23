Traffico Roma del 23-07-2019 ore 10:00
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RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE
IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA
VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI
TORRE ROSSA..
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA DI VILLA
BONELLI E VIA PESCAGLIA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA
PRENESTINA ALLAVIA TIBURTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA
LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma