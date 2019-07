Traffico Roma del 23-07-2019 ore 10:30

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE

IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA

VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI

TORRE ROSSA..

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA DI VILLA

BONELLI E VIA PESCAGLIA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA

PRENESTINA ALLAVIA TIBURTINA.

PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA

LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA.

E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma