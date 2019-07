Traffico Roma del 23-07-2019 ore 11:30

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE

ROSSA .

STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA

A24 VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO

E VIA RAFFAELE DE CESARE IN DIREZIONE LARGO DEI COLLI ALBANI.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO

POMEZIA. CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE

CARREGGIATA.

PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA

LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA.

E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma