Traffico Roma del 23-07-2019 ore 11:30
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE
ROSSA .
STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA
A24 VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO
E VIA RAFFAELE DE CESARE IN DIREZIONE LARGO DEI COLLI ALBANI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO
POMEZIA. CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE
CARREGGIATA.
PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA
LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma