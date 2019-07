Traffico Roma del 23-07-2019 ore 13:30

RALLENATAMENI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DEL BIVIO CON LA A24

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SULLA STATALE 148 PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA SPINACETO E

CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.

CODE PER LAVORI LUNGO VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO IL CENTRO.

CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA

ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

CHIUSO TEMPORANEAMENTE VIALE ALESSANDRINO, PER LAVORI SUL MANTO STRADALE IN

PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAMPO. DEVIATE LE LINEE BUS 213,313,450 E 552.

E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma