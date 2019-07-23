Traffico Roma del 23-07-2019 ore 14:30
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RALLENATAMENI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DEL BIVIO CON LA A24
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SULLA STATALE 148 PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA SPINACETO E
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
CODE PER LAVORI LUNGO VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL CENTRO.
CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
CHIUSO TEMPORANEAMENTE VIALE ALESSANDRINO, PER LAVORI SUL MANTO STRADALE IN
PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAMPO. DEVIATE LE LINEE BUS 213,313,450 E 552.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO , LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma