Traffico Roma del 23-07-2019 ore 15:30
Più informazioni su
INCIDENTE, AL QUARTIERE NOMENTANO IN PIAZZALE DELLE PROVINCE. RIPERCUSSIONI
SU VIA CATANIA E VIALE IPPOCRATE.
CODE SULLA VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN ZONA TOMBA DI
NERONE, TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA AL SESTO MIGLIO, IN USCITA DA ROMA.
LUNGO LA SALARIA, TRAFFICO INCOLONNATO PER LAVORI TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO.
IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO
DELL’URBE.
CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER TRAFFICO INTENSO, LUNGO VIA DI TORRE ROSSA
IN DIREZIONE VIA AURELIA ANTICA.
ALL’EUR, INCIDENTE LUNGO VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE
DELLE CITTÀ D’EUROPA, VERSO VIA CRISTOFORO COLOMBO.
AL CENTRO, SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA, TRAFFICO INCOLONNATO, IN DIREZIONE
PONTE MILVIO.
SULLA ROMA FIUMICINO, CODE, TRA IL BIVIO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA E VIA
CADUTI DELL’AVIAZIONE CIVILE, IN DIREZIONE AEROPORTO.
LA LINEA TRAM 14 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, È AL MOMENTO, SOSTITUITA
NELL’INTERA TRATTA DA AUTOBUS.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma