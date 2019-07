Traffico Roma del 23-07-2019 ore 15:30

INCIDENTE, AL QUARTIERE NOMENTANO IN PIAZZALE DELLE PROVINCE. RIPERCUSSIONI

SU VIA CATANIA E VIALE IPPOCRATE.

CODE SULLA VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN ZONA TOMBA DI

NERONE, TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA AL SESTO MIGLIO, IN USCITA DA ROMA.

LUNGO LA SALARIA, TRAFFICO INCOLONNATO PER LAVORI TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO.

IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO

DELL’URBE.

CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA

ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER TRAFFICO INTENSO, LUNGO VIA DI TORRE ROSSA

IN DIREZIONE VIA AURELIA ANTICA.

ALL’EUR, INCIDENTE LUNGO VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE

DELLE CITTÀ D’EUROPA, VERSO VIA CRISTOFORO COLOMBO.

AL CENTRO, SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA, TRAFFICO INCOLONNATO, IN DIREZIONE

PONTE MILVIO.

SULLA ROMA FIUMICINO, CODE, TRA IL BIVIO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA E VIA

CADUTI DELL’AVIAZIONE CIVILE, IN DIREZIONE AEROPORTO.

LA LINEA TRAM 14 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, È AL MOMENTO, SOSTITUITA

NELL’INTERA TRATTA DA AUTOBUS.

E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma