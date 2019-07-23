Traffico Roma del 23-07-2019 ore 17:00
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LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA MOSTACCIANO E VIA DI
PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA.
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA. TRA IL BIVIO
A24 E VIA CASILINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A
TRATTI TRA LA VIA PONTINA E VIA APPIA.
LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
LUNGO LA SALARIA, TRAFFICO INCOLONNATO PER LAVORI
TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE RACCORDO.
CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
AL CENTRO, SU LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DI PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR,
TRAFFICO INCOLONNATO, IN DIREZIONE PONTE MILVIO.
LA LINEA TRAM 14 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, È AL MOMENTO, SOSTITUITA
NELL’INTERA TRATTA DA AUTOBUS.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma