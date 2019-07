Traffico Roma del 23-07-2019 ore 17:00

LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA MOSTACCIANO E VIA DI

PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA.

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA. TRA IL BIVIO

A24 E VIA CASILINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A

TRATTI TRA LA VIA PONTINA E VIA APPIA.

LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DEI MONTI

TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.

LUNGO LA SALARIA, TRAFFICO INCOLONNATO PER LAVORI

TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE RACCORDO.

CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA

ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

AL CENTRO, SU LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DI PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR,

TRAFFICO INCOLONNATO, IN DIREZIONE PONTE MILVIO.

LA LINEA TRAM 14 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, È AL MOMENTO, SOSTITUITA

NELL’INTERA TRATTA DA AUTOBUS.

E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

